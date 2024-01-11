Подмосковье 11 января 2024, 16:14 Ветераны из Звенигорода передали поисковикам орден Отечественной войны Звенигородский Совет-Ветеранов

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Ветераны из Звенигорода передали руководителю совета регионального отделения «Поискового движения России» орден Отечественной войны. Награду либо передадут родным бойца, либо отдадут в музей.

Орден нашла участница звенигородской ветеранской организации Любовь Матвеева у себя дома в Новгородской области. По архивным справкам Минобороны смогли установить, что награда принадлежит Алексею Андреевичу Стахееву, который родился в 1919 году в деревне Жирково под Великим Новгородом.

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Теперь поисковики попробуют выйти на связь с родственниками бойца для того, чтобы передать им награду. Если найти их не получится, орден передадут в один из музеев.

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