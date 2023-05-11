Подмосковье 11 мая 2023, 15:23 Ветераны из Солнечногорска получили подарки ко Дню Победы от главы округа и губернатора Подмосковья

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Сотрудники администрации Солнечногорска и муниципальные депутаты поздравили с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны. Им вручили подарки от главы округа и губернатора Подмосковья.

Ветераны получили поздравительные адреса и подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева, главы муниципалитета и местного отделения партии «Единая Россия».

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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков в День Победы навестил и поздравил ветерана Виктора Викторовича Байкова. Его призвали на фронт в 1944 году в возрасте 17 лет. Он дошел до Берлина и был награжден медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г».

«В этот день особенно хочется отметить, что святой долг каждого из нас — бережно хранить память о тех, кто отдал свои жизни в боях, защищал Отечество. Мы в неоплатном долгу перед вами, дорогие ветераны. Спасибо за мирное небо!» — сказал Константин Михальков.

Также в День Победы прошла акция «Поющие балконы». Творческие коллективы исполнили песни военных лет под окнами домов, в которых живут ветераны.

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