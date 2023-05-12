Подмосковье 12 мая 2023, 10:11 Ветераны из Серпухова получили поздравления ко Дню Победы от главы округа и губернатора Подмосковья

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Ветеранов Великой Отечественной войны из Серпухова поздравили с Днем Победы. Им передали цветы, подарки и слова благодарности от главы округа и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Жительница Серпухова Маиса Петровна Удалова шла на фронт в 1942 году. Ей было всего 16 лет. Она освоила азбуку Морзе и стала радисткой, участвовала в Сталинградской битве.

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Поздравить ее с Днем Победы приехали представители организации «Здоровое Отечество», местные депутаты и глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Александр Иванович Вагин тоже был радистом на войне. На фронт ушел в 1944 году. Он освобождал Украину, Белоруссию, Польшу, Чехословакию и дошел до Берлина. Ему вручили поздравление от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В Серпухове, Пущине и Протвине сегодня проживают 37 участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Заместители главы администрации округа навестили и поздравили с Днем Победы каждого из них.

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