Ветераны из Подмосковья посмотрели парад Победы на Красной площади

Ветераны Великой Отечественной войны из Подмосковья посмотрели сегодня с трибун парад Победы на Красной площади. Об этом рассказал губернатор области Андрей Воробьев.

«После парада, естественно, мы поедем поздравлять их в самых разных форматах. У нас очень много мест воинской славы, где развернулось контрнаступление, поэтому будем сегодня отдавать честь нашим ветеранам», — сказал губернатор.

Воробьев признался, что находился на параде Победы с волнительным, торжественным настроением. Губернатор был на мероприятии вместе со своими детьми. Он отметил, что это самый главный праздник. В этот день россияне вспоминают, что пережили предки, как они героически сражались.

«Сегодня все фильмы, программы говорят нам и, самое главное, нашим детям, что это была за война и, какой ценой она нам досталась», — отметил Воробьев в интервью RT.

В параде Победы приняли участие более 12 тысяч человек, механизированная колонна техники и парадный строй авиации. Парадом командовал главком Сухопутных войск Олег Салюков.