Подмосковье 03 мая 2023, 17:28 Ветераны из Химок станут почетными гостями парада Победы в Москве

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Химкинских ветеранов Юрия Двойкина и Павла Матреничева пригласили на парад Победы. Он продет на Красной площади в Москве 9 мая и будет посвящен 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

«Предстоящий парад для Юрия Парфеньевича и Павла Тимофеевича далеко не первый. Когда-то они и сами маршировали по брусчатке Красной площади вместе со своими боевыми товарищами», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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Сегодня в Химках проживает более 700 участников Великой Отечественной войны. К празднику 50 из них получат материальную помощь в размере 25 тысяч рублей и еще 10 тысяч рублей из федерального бюджета. Также администрация округа оплатит им услуги ЖКХ за апрель.

Кроме того, 114 бывших узников концлагерей, 37 жителей блокадного Ленинграда и 509 тружеников тыла получат региональную выплату в размере 15 тысяч рублей и продуктовые наборы от компании «Военторг». Также ветеранам передадут поздравительные открытки от губернатора Московской области и главы городского округа Химки.

Ко Дню Победы в Химках проведут более 60 мероприятий, в том числе и онлайн. Так, в рамках акции «Я помню! Я горжусь!» жители округа под хештегом #ГероиХимок расскажут в соцсетях о военном прошлом своих предков. А во время флешмоба «Одна на всех Победа!» химчане опубликуют в интернете видео с исполнением песен военных лет под хештегами #ОднаНаНсехПобедаХимки и #ПесниПобеды.

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