Подмосковье 10 сентября 2023, 13:45 Ветераны и жители с ОВЗ в Химках проголосовали на дому Фото: администрация Химок

Читать 360tv в

В Химках стартовал третий день голосования на выборах в Московской области. Помимо очного и дистанционного форматов, в округе можно проголосовать на дому. Этим способом исполнить гражданский долг воспользовались ветераны, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Таким образом поступила пенсионерка Нина Спичкина. За несколько дней до начала выборов она подала заявку на участие в голосовании на дому.

Реклама

«Я думаю, что нужно обязательно принять участие в голосовании. Я все время ходила, ни одни выборы не пропускала. Хорошо, что есть возможность проголосовать дома», — заявила Спичкина.

В состав выездных групп входят члены участковой избирательной комиссии и наблюдатель. Они приходят в избирателю со специальным передвижными ящиком, куда голосующий бросает бюллетень. При этом документ жители округа заполняют самостоятельно.

Также в выездном голосовании поучаствовал пенсионер из Химок Александр Пирогов.

«Я первый раз голосовал на дому, но раньше я всегда на выборы ходил сам. Сейчас уже не в силах. Процедура очень удобная — все принесли, подготовили и не надо никуда ходить», — рассказал Пирогов.

Явка на выборах в Подмосковье по данным на 12:00 составила 46,54%. Свои голоса отдали уже 2 610 368 избирателей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».