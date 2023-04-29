29 апреля 2023, 19:41
Проезд во всех электропоездах Подмосковья для ветеранов ВОВ сделают бесплатным в мае
Ветераны ВОВ смогут бесплатно ездить во всех электричках Подмосковья в мае. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса.
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) подготовила льготную программу для ветеранов Великой Отечественной войны. Граждане смогут оформить бесплатный билет в кассах на станциях при предъявлении удостоверения о подтверждении статуса участника или инвалида ВОВ.
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Также бесплатный проход через турникеты будет доступен одному сопровождающему ветерана. Льготы доступны на все рейсы и направления компании.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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