Ветераны футбола сыграли на стадионе «Знамя» в Ногинске | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 17:37 Ветераны футбола сыграли на стадионе «Знамя» в Ногинске

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Товарищеский матч между ветеранами футбольных клубов «Шерна» и «Ногинск» провели в Богородском округе. На поле вышли игроки старше 50 и 60 лет.

Эти команды хоть и «в возрасте», но могут дать фору молодежкам. В начале октября ФК «Ногинск» завоевал второе место в первенстве России. А «Шерна» стала лучшей на всероссийских соревнованиях среди ветеранов.

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Павел Сотников футболом занимается с детства. В семье, где все пятеро братьев считались ведущими футболистами Купавны, нельзя было относиться к этому виду спорта как к простой игре.

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«Движение — это радость. Диван от нас не уйдет никуда. И ребят такие встречи организовывают. Не было бы всего этого, может и меня бы не было», — признается полузащитник ФК «Шерна» Павел Сотников.

Турнир ветеранов длился два тайма по 25 минут. Это была опытная, красивая и слаженная игра. Для самих футболистов это отличный повод собраться вместе и поиграть, как в старые добрые времена.

«Мы не хотим сравнивать, кто лучше. Мы просто хотим провести классный день и своим примером показать, что нужно поддерживать активный образ жизни», — говорит депутат Богородского городского округа Евгений Секирин.

Впереди у футболистов еще много матчей. Они и не думают бросать любимое дело, которое не просто радует их, но и поддерживает в форме. А это уже немало, когда тебе за 50.