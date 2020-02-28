Ветераны будут бесплатно ездить в вагонах бизнес-класса на «Аэроэкспрессе» до конца года
Воспользоваться правом проезда без оплаты с одним сопровождающим смогут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, а также лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
При отсутствии сопровождающих пассажиры всегда могут воспользоваться бесплатной услугой «Персональный помощник», включающей в себя встречу пассажира в терминале «Аэроэкспресс», помощь в оформлении проездных документов и размещении багажа в аэроэкспрессе, а также содействие при посадке в вагоны.
Для оформления бесплатного проезда необходимо обратиться в кассы «Аэроэкспресс» и предъявить документы, подтверждающие льготный статус.
Напомним, что проезд в вагонах стандартного класса поездов «Аэроэкспресс» для вышеперечисленных категорий граждан всегда является бесплатным. Подробнее ознакомиться с правилами льготного проезда можно на сайте aeroexpress.ru.