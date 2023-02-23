Подмосковье 23 февраля 2023, 15:09 Ветераны боевых действий в Афганистане встретились в Краснознаменске спустя 40 лет

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В преддверии Дня защитника Отечества ветераны боевых действий в Афганистане встретились спустя 40 лет. Мероприятие организовало руководство Дома офицеров Краснознаменска.

На встречу пришли Валентин Шевелев, Леонид Баринов, Валентин Краснюк и Сергей Мигунов.

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«Мы входили в 201-ю мотострелковую дивизию и тесно работали с 783-м разведывательным батальоном, здесь находится представитель батальона, командир второй разведывательной роты Сергей Мигунов», — представил своего сослуживца Валентин Шевелев.

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По словам Сергея Мигунова, разведчики называли летчиков ангелами хранителями. Они доставляли по воздуху еду или боеприпасы. Лишь самые опытные из них могли сесть на пятачок, где земли касались лишь колеса вертолета.

«Валентин был один из них», — добавил ветеран.

Леонида Баринова представили как кавалера двух орденов Красной звезды и личного пилота генерал-полковника Бориса Громова.

«Это было в период 1987-1988 годов, когда служил в Кабуле. Лишь летчики первого класса могли возить руководство нашей страны», — рассказал Леонид Баринов.

Также на мероприятие приехал и член экипажа Валентин Краснюк, с которым Валентин Шевелев посадил неисправный самолет.

В конце встречи все зрители минутой молчания почтили память тех, кто не вернулся с полей сражений.

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