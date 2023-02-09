Подмосковье 09 февраля 2023, 10:48 Ветераны боевых действий и раненые бойцы СВО смогут бесплатно пройти реабилитацию в Подмосковье

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Бесплатная психологическая помощь и реабилитация доступны ветеранам боевых действий и раненым бойцам СВО.

«Теперь в Подмосковье бесплатную реабилитацию в нашем социальном центре „Ясенки“ смогут пройти жители региона, получившие ранение или заболевания в ходе СВО», — сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

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Она также подчеркнула, что в «Ясенках» восстановление становится доступным инвалидам 1 и 2 группы, передвигающимся на кресло-колясках. Сейчас в Московской области проживают более 10 тысяч инвалидов-колясочников, имеющих потребность в реабилитации.

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Центр рассчитан на 125 мест, курс восстановления длится 21 день. Предположительно, в год охват составит около 2 тысяч человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о помощи раненым бойцам СВО с реабилитацией и протезами.

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