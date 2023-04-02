Подмосковье 02 апреля 2023, 22:14 Ветераны авиаотрасли посетили музей аэропорта Домодедово Фото - Н. Надточая

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Ветераны авиаотрасли в преддверии дня рождения аэропорта Домодедово побывали в музее воздушной гавани. Многие узнали экспонаты, с которыми работали, и себя на фотографиях, представленных в экспозиции, рассказала заведующая музейный учреждением Ирина Касьянова.

«Узнаю себя на фотографии. Молодой был. Работал авиатехником — бригадиром цеха № 1 авиационно-технической базы Домодедовского производственного объединения гражданской авиации. Теперь уж совсем не так выгляжу», ─ поделился Виктор Барановский.

На экскурсии присутствовали и школьники. Ветераны рассказали ребятам, как строили Авиагородок и совершали первый рейс в гражданской авиации.

Фото — Н. Надточая Фото — Н. Надточая Фото — Н. Надточая Фото — Н. Надточая Фото — Н. Надточая Фото — Н. Надточая

«Я помню первый рейс, в то время я работала дежурной справочного бюро. Тогда казус вышел. Пришли члены экипажа, в аэропорту ждут первые пассажиры. А объявлять рейс некому. Тогда быстро сообразили, протянули микрофон и попросили меня объявить пассажирам посадку на первый рейс. Я до сих пор помню этот текст», ─ рассказала бывший сотрудник аэропорта Галина Бойко.

Музей аэропорта Домодедово был открыт 20 лет назад в Доме культуры «Авиатор». Сюда приходят те, кто интересуется историей отрасли и ветераны.

«Сейчас в совете ветеранов аэропорта 823 человека. Они приходят сюда и рассказывают школьникам об истории аэропорта», ─ пояснила Ирина Касьянова.