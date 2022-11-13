Подмосковье 13 ноября 2022, 21:52 Ветерану ВОВ из Жуковского вручили орден Александра Невского в 100-летний юбилей

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Ветерана Великой Отечественной войны Марию Сердюк поздравили со 100-летием в Жуковском. Ей торжественно вручили почетный орден Александра Невского.

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Глава городского округа Юрий Прохоров отметил, что Мария Анисимовна принимает активное участие в жизни Жуковского и вручил ей знак почетного гражданина города.

«Мария Анисимовна прошла Великую Отечественную войну. Это поколение победителей, кто смог сломать хребет фашизму, смогли восстановить нашу страну после разрухи. Дай бог Марии Анисимовне еще здоровья», — поздравил ветерана Юрий Прохоров.

Мария Анисимовна наравне с мужчинами прошла фронтовыми дорогами путь от Воронежа до Берлина. У нее множество наград — «За отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

«Все работали на оборону, поэтому я считаю, что этот высокий орден заработан всем нашим народом. Благодарность за победу. Народ наш — великолепный народ, добрый, незлопамятный», — поделилась ветеран ВОВ Мария Сердюк.

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