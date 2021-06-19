Ветерану ВОВ из Подольска восстановили утерянную медаль

Представители власти в Подольске и волонтеры помогли восстановить медаль ветерана Великой Отечественной войны Галины Кудрявцевой. Об этом сообщил депутат горсовета Максим Круглов, его слова привело РИАМО.

Накануне празднования Дня Победы представитель Совета депутатов в городском округе Подольск Максим Круглов вместе с волонтерами поздравлял ветеранов и развозил им подарки. Тогда Кудрявцева попросила восстановить медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945», которую потеряла.

Депутат помог написать заявление в органы местной власти на получение дубликата. На днях он и волонтеры вручили ветерану восстановленную медаль.

Ранее ветерана ВОВ Павла Михиенкова из Балашихи поздравили со столетием. Оркестр дивизии имени Ф. Э. Дзержинского устроил под окнами дома концерт, в рамках которого исполнил песни военных лет. За участие в Великой Отечественной войне мужчина награжден грамотами Военного комиссариата Московской области и городского округа Балашиха.