Ветерану Великой Отечественной войны из Химок Ивану Кривошееву исполнился 101 год
Ветеран Великой Отечественной войны Иван Кривошеев отпраздновал 101 день рождения
Ветерану Великой Отечественной войны из Химок исполнился 101 год. Ивана Кривошеева поздравили с праздником и попросили поделиться воспоминаниями и секретом долголетия.
Иван Кривошеев 20-летним сержантом встретил свой первый, самый страшный бой под Сталинградом осенью 1942 года. Он освобождал Украину, Прагу, Варшаву и концлагерь «Освенцим». Родину он защищал всю жизнь, после войны служил в органах госбезопасности.
Сегодня Иван Кривошеев ведет активный образ жизни. Лето ветеран и его супруга Валентина провели на даче, много гуляли и дышали свежим воздухом. Иван Никитич считает, что своим долголетием он обязан простым привычкам.
«Вел правильный образ жизни, не курил, водкой и вином не увлекался, как и сейчас. Трудился, работал, много сил отдал работе в органах госбезопасности», — говорит ветеран ВОВ.
Как сейчас живет ветеран и что не дает ему покоя — смотрите в сюжете.