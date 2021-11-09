Ветерану Великой Отечественной войны из Химок Ивану Кривошееву исполнился 101 год

Ветерану Великой Отечественной войны из Химок исполнился 101 год. Ивана Кривошеева поздравили с праздником и попросили поделиться воспоминаниями и секретом долголетия.

Иван Кривошеев 20-летним сержантом встретил свой первый, самый страшный бой под Сталинградом осенью 1942 года. Он освобождал Украину, Прагу, Варшаву и концлагерь «Освенцим». Родину он защищал всю жизнь, после войны служил в органах госбезопасности.

Сегодня Иван Кривошеев ведет активный образ жизни. Лето ветеран и его супруга Валентина провели на даче, много гуляли и дышали свежим воздухом. Иван Никитич считает, что своим долголетием он обязан простым привычкам.

«Вел правильный образ жизни, не курил, водкой и вином не увлекался, как и сейчас. Трудился, работал, много сил отдал работе в органах госбезопасности», — говорит ветеран ВОВ.

Как сейчас живет ветеран и что не дает ему покоя — смотрите в сюжете.