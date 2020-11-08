Ветерану войны из Люберец установили новую газовую плиту
Ранее Ружицкий вручил фронтовику Ивану Красненко мобильный телефон с именным сертификатом на бесплатную сотовую связь. Во время визита пенсионер пожаловался на то, что у него плохо работает плита, и ее пора заменить.
Плиту ветерану доставили и установили волонтеры. Он «очень обрадовался нужному подарку» и передал слова благодарности главе городского округа, — сказано в сообщении на странице Люберецкого отделения «Единой России» во «ВКонтакте».
«Месяц назад мы общались с Иваном Денисовичем, меня поразила его энергия и жизнелюбие. Я очень рад исполнить его просьбу по установке новой газовой плиты», — заявил Ружицкий.
Он добавил, что помощь ветеранам в бытовых нуждах — «это то малое, что мы можем сделать для участников Великой Отечественной войны».
Иван Ружицкий родился в 1925 году в Воронежской области. На фронт он попал в 1943 году. В 1944 году получил контузию и сильное ранение. После войны вместе с семьей переехал в Москву, а оттуда — в поселок Малаховка Люберецкого округа.