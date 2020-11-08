Ветерану войны из Люберец установили новую газовую плиту

В подмосковных Люберцах ветерану Великой отечественной войны подарили новую газовую плиту. На старую он жаловался главе городского округа, секретарю местного отделения «Единой России» Владимиру Ружицкому.

Ранее Ружицкий вручил фронтовику Ивану Красненко мобильный телефон с именным сертификатом на бесплатную сотовую связь. Во время визита пенсионер пожаловался на то, что у него плохо работает плита, и ее пора заменить.

Плиту ветерану доставили и установили волонтеры. Он «очень обрадовался нужному подарку» и передал слова благодарности главе городского округа, — сказано в сообщении на странице Люберецкого отделения «Единой России» во «ВКонтакте».

Источник фото: «Единая Россия г. о. Люберцы» во «ВКонтакте»

«Месяц назад мы общались с Иваном Денисовичем, меня поразила его энергия и жизнелюбие. Я очень рад исполнить его просьбу по установке новой газовой плиты», — заявил Ружицкий.

Он добавил, что помощь ветеранам в бытовых нуждах — «это то малое, что мы можем сделать для участников Великой Отечественной войны».

Иван Ружицкий родился в 1925 году в Воронежской области. На фронт он попал в 1943 году. В 1944 году получил контузию и сильное ранение. После войны вместе с семьей переехал в Москву, а оттуда — в поселок Малаховка Люберецкого округа.