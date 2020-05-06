Ветерану войны вручили ключи от квартиры в Видном

Участник Великой Отечественной войны, инвалид II группы Борис Канельский с 2014 года проживает в Видном, куда он переехал из Донецка. 5 мая глава Ленинского округа Алексей Спасский вручил ветерану ключи от квартиры.

«Хочу поздравить Бориса Харитоновича с наступающим Днем Победы. Знаменательно, что ключи от квартиры удалось вручить перед этим праздником, ведь жилье — это то немногое, чем мы можем отблагодарить фронтовиков за их подвиг в годы Великой Отечественной войны, за мирное небо, которое сейчас над нами», — сказал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.

Администрация муниципалитета помогла ему решить юридические вопросы, а один из застройщиков нашел ресурсы, чтобы выделить фронтовику однокомнатную квартиру. Несмотря на свой почтенный возраст — Борис Канельский родился в 1926 году — он принимает активное участие в общественной жизни городского округа, входит в состав Совета ветеранов, ведет большую работу по патриотическому воспитанию молодежи.

Фронтовик освобождал Западную Украину, с боями прошел Польшу, брал Варшаву, штурмовал Берлин, где в уличных боях 2 мая 1945 года был ранен и контужен. После войны Борис Канельский получил соответствующее образование и работал на шахтах Донецкого региона. В 2006 году у него умерла супруга, а с 2014 года, когда в Украине произошел государственный переворот и началась гражданская война, ветеран с семьей дочери и внучки переехал в Видное.

«Борис Харитонович будет проживать в комплексе „Пригород Лесное“. В юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне нашему поколению важно обеспечить ветеранов максимальной заботой», — сказал представитель застройщика Дмитрий Ариничев, призвав всех, кто может поддержать ветеранов и их семьи, последовать примеру компании.

Из-за ограничений, принятых в Подмосковье в связи с распространением коронавирусной инфекции, не удается устроить торжественную передачу квартиры ветерану. Но как только ограничения будут сняты, Бориса Канельского ждет праздник.