Подмосковье 01 февраля 2024, 12:25 Ветерану Василию Рыбакову из Солнечногорска исполнилось 100 лет Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Почетный житель городского округа Солнечногорск и рабочего поселка Андреевка, участник Великой Отечественной войны, потомственный казак Василий Рыбаков отпраздновал юбилей. Ему исполнилось 100 лет.

Юбиляра поздравил заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин, а также казаки, сотрудники учреждения культуры «Андреевка», педагоги и ученики Андреевской школы.

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Василий Николаевич отправился на фронт в 1943 году. Он воевал в составе 62-й армии генерала Чуйкова, участвовал в боях на Курской дуге и освобождении Харькова. Получил пять ранений, в том числе тяжелое осколочное. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», имеет награды за вклад в дело освоения целинных земель в Казахстане и еще более 15 юбилейных медалей.

Много лет Василий Рыбаков возглавлял совет старейшин Центрального казачьего войска. Он также основал Хуторское казачье общество в поселке Андреевка и вел работу по патриотическому воспитанию молодежи.

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