Подмосковье 21 июня 2023, 16:14 Ветерану Валентине Копосовой из Бронниц исполнился 101 год Министерство социального развития Московской области

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Жительница Бронниц и ветеран Великой Отечественной войны Валентина Копосова отметила 101-й день рождения, сообщила пресс-служба Министерства социального развития Московской области. Специалисты комплексного центра «Раменский» поздравили Валентину Васильеву со знаменательной датой и пожелали крепкого здоровья и отличного самочувствия.

В составе третьей армии СССР Копосова прошла через всю страну и Европу до Берлина. За боевые заслуги телеграфистка получила два ордена Великой Отечественной войны, а также медали «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

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После войны женщина проработала более 37 лет на оборонном предприятии. Также Валентина Васильевна участвовала в подготовке книг памяти «Солдаты Победы города Бронницы». В июне 2017 года ей присвоили звание почетного гражданина округа.

«Хочу выразить большую благодарность комплексному центру „Раменский“ и моему социальному работнику Бык Марине. Вы внимательно относитесь к своей работе, обеспечивая нас, престарелых людей, продуктами питания, лекарствами и другими разными хозяйственными делами. Да, еще своим хорошим отношением к нам. Внимательная и доброжелательная. Всегда спросит „Как здоровье? Как настроение?“ С ней можно поговорить о жизни, нам, пожилым людям, это очень ценно и важно», — поделилась Копосова.

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