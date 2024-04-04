Подмосковье 04 апреля 2024, 15:44 Ветерану труда Лидии Скворцовой из Воскресенска исполнилось 90 лет Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Глава Воскресенска Алексей Малкин навестил ветерана труда Лидию Скворцову. Женщине исполнилось 90 лет.

«С юбилеем поздравил Лидию Федоровну Скворцову и передал ей поздравления и подарки от президента России и губернатора Московской области. Ей сегодня исполнилось 90 лет!» — сообщил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Лидия Федоровна родилась в Башкирии. Когда началась Великая Отечественная война, она пошла в 1-й класс. Она закончила шесть классов, поступила в техникум, где обучилась портному делу и всю жизнь работала по профессии.

Выйдя на пенсию, женщина переехала в Воскресенск к сыну. Сегодня у Лидии Федоровны дружная семья и уже двое правнучек.

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