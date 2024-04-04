04 апреля 2024, 15:44
Ветерану труда Лидии Скворцовой из Воскресенска исполнилось 90 лет
Глава Воскресенска Алексей Малкин навестил ветерана труда Лидию Скворцову. Женщине исполнилось 90 лет.
«С юбилеем поздравил Лидию Федоровну Скворцову и передал ей поздравления и подарки от президента России и губернатора Московской области. Ей сегодня исполнилось 90 лет!» — сообщил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.
Лидия Федоровна родилась в Башкирии. Когда началась Великая Отечественная война, она пошла в 1-й класс. Она закончила шесть классов, поступила в техникум, где обучилась портному делу и всю жизнь работала по профессии.
Выйдя на пенсию, женщина переехала в Воскресенск к сыну. Сегодня у Лидии Федоровны дружная семья и уже двое правнучек.
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Воскресенск
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