Подмосковье 02 февраля 2024, 12:35 Ветерану Юрию Егорову из Солнечногорска исполнилось 97 лет Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Почетный гражданин Солнечногорска и участник Великой Отечественной войны Юрий Егоров отпраздновал день рождения. Ему исполнилось 97 лет.

Заместитель главы Солнечногорска Марина Маннапова навестила ветерана и передала ему подарки.

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«Юрий Васильевич принадлежит к числу тех людей, которые служат напоминанием каждому из нас о невероятной силе духа, мужестве и патриотизме», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Юрий Васильевич родился 2 февраля 1927 года. В военные годы его призвали в ряды армии, где он получил специальность воздушный стрелок-радист. В послевоенное время он трудился на заводе «Химволокно» в Рязани. Он переехал жить в Солнечногорск в 1989 году, а в 2023-м стал почетным гражданином округа.

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