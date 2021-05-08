Ветерану из Подмосковье устроили мини-парад в честь 99-летия

Военнослужащие танковой армии ЗВО поздравили Евдокию Барбашову с 99-летием и 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В Московской области для пенсионерки провели мини-парад и дали концерт.

Цветы, подарки и поздравления ветеран приняла у себя дома. После этого военный оркестр исполнил праздничные марши и знаменитые композиции времен Великой Отечественной войны.

Источник фото: телеканал «360»

Евдокия Барбашова родилась 8 мая 1922 года в Горьком. После школы девушка подала документы на библиотечное отделение в педагогический вуз, но к учебе так и не приступила. Она вступила в ряды Красной армии в декабре 1942-го. Три месяца Барбашова проходила усиленную подготовку: владение оружием, ходьба строевой, ползание по-пластунски. За время учебы она проявила себя как меткий стрелок, ей даже предложили пройти обучение на снайпера, но девушка отказалась.

По окончании учебы ветерана направили в качестве секретаря комсомольской организации в часть аэростатных заграждений стратегически важного военного объекта. Немецкие самолеты регулярно пытались прорваться сквозь аэростатные заграждения, и однажды им это удалось. Тогда началась бомбежка, разрывались снаряды. В ходе этой атаки ветеран получила сильное ранение: ей осколками изрезало все тело. Один из них до сих пор сидит в теле, рана болит, колет и ноет.

Источник фото: телеканал «360»

До конца войны Барбашова несла службу на стратегическом объекте, а 18 июля 1945 года ее демобилизовали. В сентябре 1945-го ветеран вышла замуж. В браке она прожила 48 лет, воспитала двух дочерей.

Барбашова награждена орденом Отечественной войны I степени и орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», медалью «За боевые заслуги», медалью «Ветеран труда» и юбилейными медалями.