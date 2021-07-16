Ветерану из Павловского Посада бесплатно заменили газовое оборудование

В Московской области в рамках акции «Газовая безопасность» ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла меняют старое газовое оборудование. Новую плиту установили ветерану из Павловского Посада. Об этом рассказали в пресс-службе Госжилинспекции Подмосковья.

Газовое оборудование ветеранам войны и труженикам тыла начали бесплатно менять в апреле этого года. Акция продлится до конца 2021-го.

В рамках проекта новое оборудование привезли ветерану Великой Отечественной войны из Павловского Посада. Инспекторы приехали устанавливать плиту вместе с представителями администрации округа и специализированной организации. Василий Иванович Книг участвовал в боевых действиях в Венгрии.

Ранее пенсионер заключил договор на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования. Это условие является обязательным требованием для жителей всех газифицированных квартир.

Ветерану рассказали, как правильно пользоваться плитой, какие существуют меры безопасности. Ему установили систему автоматического контроля загазованности с клапаном.

«Акция будет проходить до конца 2021 года на постоянной основе. Она призвана напомнить всем жителям Подмосковья о таком важном аспекте нашей жизни, как газовая безопасность. Обеспечить ее позволит система, которую сейчас выстраивают органы региональной власти и местного самоуправления», — отметила руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.