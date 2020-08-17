«Я отдал службе в армии всю свою жизнь». Ветерану из Одинцова помогли с переездом в новую квартиру

Ветеран военной службы Владислав Черняков из Одинцова получил новую квартиру. Его старое жилье признали аварийным. Волонтеры «Молодой гвардии Единой России» помогли пенсионеру с переездом.

Ветеран Владислав Черняков уже отмечает новоселье. По программе переселения из аварийного жилья он получил новую квартиру в жилом комплексе Одинцово-1. Перевезти вещи пенсионеру помогли местные молодогвардейцы.

Активисты движения «Молодая гвардия Единой России» помогают ветеранам со всего региона. Владиславу Чернякову ребята помогли в рамках проектов «Добрые дела» и «Старшее поколение».

Помощь с переездом оказал и сопредседатель регионального Совета сторонников партии «Единая Россия» Московской области Вадим Очередниченко.

«В рамках проекта „Старшее поколение“ мы сегодня помогли ветерану переехать в новую благоустроенную квартиру. Это, может, и малое, но полезное и доброе дело. В микрорайоне комфортные квартиры, прекрасные дома, современное благоустройство придомовых территорий, шикарная парковая зона. Я уверен, что Владиславу Романовичу будет здесь комфортно», — отметил Вадим Очередниченко.

Две недели назад ветеран обратился к руководителю совета местного отделения сторонников Надежде Дмитриевой с просьбой помочь в скорейшем завершении отделки готовой квартиры. На просьбу откликнулись быстро. Квартиру быстро подготовили к заселению ветерана.

«Я отдал службе в армии всю свою жизнь. Будучи офицером Советской армии, охранял рубежи Российской Федерации. Мне 88 лет, но я и сегодня стараюсь участвовать в общественной жизни. И меня радует, что я всегда получаю много добра в ответ. Хочу поблагодарить руководство Одинцовского округа, а также сплоченную команду активистов, общественников и волонтеров за искреннюю и сердечную заботу о жителях старшего поколения. Благодаря общим усилиям всех этих людей, я сегодня переехал в новое благоустроенное жилье, чему безмерно рад. Спасибо всем за большую помощь», — сказал Владислав Черняков.