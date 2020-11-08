Ветерану, жителю Химок Ивану Кривошееву 8 ноября исполнилось 100 лет. В годы Великой Отечественной войны он освобождал Сталинград, Донбасс, Тернополь и Львов, а также Польшу и Чехословакию. В мирное время около четверти века посвятил службе в органах госбезопасности. В честь юбилея — оркестр прямо под окнами!

У дома собрались люди в красных мундирах — с юбилеем ветерана поздравил оркестр. В сотый день рождения для защитника Родины музыканты исполнили военные песни.

Источник фото: телеканал «360»

Спустя годы Кривошеев больше всего хочет поговорить с кем-нибудь из боевых товарищей. Но все они уже давно умерли. Поэтому ветеран говорит, что рассказывать о прошлом, пусть и тяжелом, нужно молодым. Подрастающему поколению необходимо обо всем поведать, чтобы они точно знали, как не допустить самого страшного.

Нужно, чтобы было новое поколение, которое было бы такими патриотами, как наше старшее поколение. Иначе нельзя Иван Кривошеев ветеран ВОВ.

Родину Кривошеев защищал практически всю свою жизнь. Неудивительно, что на груди ветерана висят ряды наград. Самые ценные для него — ордена Великой Отечественной войны и медаль за отвагу. На булавку приколоты: ордена Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», а также нагрудный знак «Освободителю Донбасса». В 2020-м ветерану торжественно вручили еще одну государственную награду — медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Источник фото: телеканал «360»

Кривошеев родился в селе Гусиха Спасского района в Поволжье. В 1940 году юноша поступил в Ленинградский педагогический институт имени А. И. Герцена. Однако осенью 1942-го студента призвали в Красную армию. Молодой человек прошел трехмесячные краткосрочные курсы артиллеристов, и его направили в 865-й артполк 302-й стрелковой дивизии (51-й армии), которая вела жестокие бои под Сталинградом.

В конце 1942 года Кривошеев получил осколочное ранение в ногу. Военного доставили в медсанбат, но артиллерист вскоре сбежал в свою часть — не хотел расставаться с товарищами по орудию.

Источник фото: телеканал «360»

Старший сержант Кривошеев участвовал в боях по освобождению Донбасса, Тернополя и Львова. Особенно ожесточенные сражения пришлись на Тернополь: немцы удерживали город в течение месяца, им помогали местные националисты. После взятия города 302-я стрелковая дивизия получила почетное наименование «Тернопольская». Кривошеев также освобождал Чехословакию и Польшу. Концлагерь брали без огня, чтобы спасти как можно больше жизней.

Гордость свою чувствовал. Что это мы сделали, мы освободили! Мы тогда уже были в силе. Чувствовали свою силу, нас теперь никто не остановит. И мы своего добьемся, победа, она была уже близка Иван Кривошеев ветеран ВОВ.

День Победы Кривошеев встретил на подступах к Праге. 9 мая 1945 года он смотрел на Красное Знамя, развевавшееся на замке Масарика.

«Прага ликовала. Нас встречали как героев. Забрасывали цветами, целовали, подбрасывали в воздух. Не слезы и горе, а радость и благодарность оставляли мы за собой, освобождая от фашистских захватчиков города и села Польши, Германии и Чехословакии», — вспомнил ветеран.

После войны Кривошеев вернулся в педагогический университет. Но понял, что стать учителем ему не суждено, и связал свою судьбу с военной профессией. В мирное время ветеран 25 лет служил в органах госбезопасности.

Сейчас Кривошеев живет с женой Валентиной. Вместе они последние 13 лет. У ветерана умерла супруга, у Валентины — «тоже одно несчастье».

Источник фото: телеканал «360»

«Дачи у нас рядом. Однажды чаю попили и решили, что все-таки… и решили жить вместе», — рассказала Валентина Кривошеева.