facebook_pixel
    10 сентября 2021, 20:22

    Ветерану из Долгопрудного заменили старую газовую плиту

    Алена Собкалова, Юлия Уткина

    В Долгопрудном ветерану трудового фронта Надежде Ковшовой установили новое газовое оборудование. Работы провели в рамках акции «Газовая безопасность». Об этом рассказали в пресс-службе Госжилинспекции.

    Ветерану из Долгопрудного заменили старую газовую плиту | Изображение 1

    В Московской области продолжают менять старое газовое оборудование ветеранам. Новую плиту с системой автоматического контроля установили заслуженному ветерану трудового фронта Надежде Ковшовой. Она проработала в городской больнице свыше 30 лет.

    Ранее ветеран заключала договор на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования. Этот пункт является обязательным требованием для собственников квартир, подключенных к газу.

    «Акция будет проходить до конца 2021 года на постоянной основе. Она призвана напомнить всем жителям Подмосковья о таком важном аспекте нашей жизни, как газовая безопасность. Обеспечить ее позволит система, которую сейчас выстраивают органы региональной власти и местного самоуправления», — отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.