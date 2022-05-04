Ветеранскую организацию Подмосковья поздравили с юбилеем

Совет ветеранов администрации губернатора Московской области и аппарата Московской областной думы отметил 35-летие.

На торжественном мероприятии, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, выступил Игорь Брынцалов.

«Это — главный праздник нашей страны. Он наполнен разными чувствами — скорбью по погибшим, гордостью за бессмертный подвиг нашего народа, вечной благодарностью героям. Московская область внесла значимый вклад в Победу», — сказал Брынцалов.

Он поздравил ветеранскую организацию с юбилеем и поблагодарил всех участников за работу по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, защите исторической правды и патриотическому воспитанию молодежи.

«Все эти годы ветеранская организация делала все, чтобы отстоять и сохранить память о войне», — отметил Брынцалов.

Председатель Совета ветеранов администрации губернатора Московской области и аппарата Московской областной думы Виталий Павличенко отметил, что необходимо активнее участвовать в работе по воспитанию подрастающего поколения. Он также поблагодарил администрацию Московской области и Мособлдумы за поддержку ветеранского движения.

Мероприятие, которое проходило в доме правительства Московской области, завершилось праздничным концертом.