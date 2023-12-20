Подмосковье 20 декабря 2023, 09:09 Ветеранской организации «Боевое братство» в Лобне исполнилось 40 лет Телеканал «360»

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Сорок лет назад в Лобне появился Совет воинов-интернационалистов, который затем стал Советом ветеранов Афганистана. Спустя еще несколько лет он влился во всероссийскую общественную организацию ветеранов «Боевое братство».

«Боевое братство» увековечивает память погибших, поддерживает семьи военнослужащих, рассказывает школьникам о том, что такое смелость, отвага, благородство и мужество. Сегодня члены организации занимаются поддержкой бойцов специальной военной операции.

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«Это практически ежедневная работа. Мы обязаны полностью снабдить, полностью обеспечить всем. Одних маскировочных сетей отправлено уже более трех тысяч метров, тысячи пятиточечников, тысячи строп эвакуационных, носилок», — рассказал президент благотворительного фонда «Обелиск» Андрей Тишков.

Поблагодарить товарищей за помощь на юбилейный вечер пришли участники спецоперации.

«Хочу выразить большое спасибо „Боевому братству“. Они за все время ни разу нас не бросали, помогали всем, чем нужно: и одеждой, и какими-то средствами для выживания, да и просто теплыми словами», — поделился боец с позывным «Ящер».

Комитет семей воинов Отечества и Лобненское отделение Союза женщин России не только поздравили ветеранов с юбилеем, но и организовали благотворительную ярмарку в поддержку военнослужащих.

«Есть уникальность в этой ярмарке: мы продаем именно товары, которые люди делают своими руками», — отметила волонтер Мария Гришанова.

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