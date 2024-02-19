Подмосковье 19 февраля 2024, 13:01 Ветеранская организация в Солнечногорске провела совещание по организации выборов президента России Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Пленум Совета ветеранов округа прошел в Солнечногорске. Главной темой совещания стало участие старшего поколения в выборах президента России.

По результатам обсуждений Совет ветеранов постановил провести в первичных профсоюзных организациях собрания, чтобы проинформировать старшее поколение о предстоящих выборах президента.

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«Долг каждого гражданина нашей страны — сделать свой выбор. Мы рассчитываем на вашу поддержку, чтобы рассказать молодому поколению о важности этого события, побудить их прийти на избирательные участки и проявить гражданскую позицию», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова.

Также на заседании подвели итоги работы ветеранской организации и обсудили планы на 2024 год. Участники встречи уделили особое внимание патриотической работе с молодежью, а также помощи бойцам специальной военной операции и их семьям.

В конце прошел митинг в честь 105-летия высших офицерских курсов «Выстрел» и возложение цветов к памятнику выпускникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

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