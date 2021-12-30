Ветеранов Звездного Городка поздравили с Новым годом и вручили им подарки

Акция «С Новым годом, ветеран!» стала традиционной и проходит в Звездном Городке уже второй год. Врио главы города Алексей Викторенко вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравил ветеранов с Новым годом и вручил им продуктовые наборы и памятные подарки — термосы. Старшее поколение поблагодарило гостей за внимание и поздравления.

«В настоящий момент мы поздравляем ветеранов, которых, к сожалению, с каждым годом становится все меньше. Оказываем им знаки внимания, дарим подарки. Хотим, что бы они знали, что мы помним, любим и будем стараться, чтобы у них было все нормально. Насколько это возможно», — заявил Викторенко.

В Звездном Городке проживают три участника Великой Отечественной войны и 18 ветеранов. С заботой о старшем поколении и соблюдением санитарных требований новогодние подарки будут доставлены каждому фронтовику.