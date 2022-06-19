Ветеранов здравоохранения поздравили в Краснознаменске

Подмосковные медики приняли поздравления от «Единой России».

Депутаты, волонтеры и сторонники партии 19 июня поздравили медиков региона с профессиональным праздником — Днем медицинского работника. В Московской области работает более 114 тысяч медработников.

Особое внимание уделили ветеранам здравоохранения. Члены партии во главе с председателем Совета депутатов Краснознаменска Александром Мостковым и руководителем фракции Сергеем Обуховым поздравили с праздником заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук Николая Васильевича Гайворонского.

Николай Васильевич посвятил медицине всю жизнь. Он более 36 лет был военным врачом. Службу окончил в звании полковника на должности главного невролога Космических войск. До сих пор он руководит отделением реабилитации городской поликлиники Краснознаменска.

«У нашей мамы три сына. Все трое — доктора наук, заслуженные врачи России, полковники. Мы посвятили жизнь служению Родине и военно-медицинской службе», — рассказал Николай Васильевич.

«Труд врача — это бескорыстное служение людям, защита их здоровья и самой жизни. Заботливые руки врачей помогают появиться на свет новорожденным, излечить тяжелые заболевания. Эта профессия требует особых профессиональных и человеческих качеств — глубоких знаний, душевной теплоты, сострадания и милосердия», — отметил секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Источник фото: телеканал «360»

Он рассказал также об инициативе партии для развития здравоохранения в Подмосковье. По госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья» в этом году в медицинские учреждения направят 250,2 миллиарда рублей, из которых более 8,2 миллиарда рублей потратят на капремонт объектов здравоохранения. На оснащение оборудованием выделено 11,9 миллиарда. Запланирован капремонт 44 объектов, введут в эксплуатацию 10 поликлиник, восемь стационаров и четыре перинатальных центра.

Брынцалов сообщил также о том, что в регионе для медиков есть меры поддержки, благодаря которым удается не только сохранить сильный кадровый потенциал, но и привлечь высококвалифицированных специалистов. По программе «Земский доктор» в медицинские учреждения региона планируется трудоустроить 245 человек.

Поддержка медиков — одно из приоритетных направлений работы регионального правительства и Московского областного регионального отделения «Единой России».

Московская область проводит несколько крупных проектов, которых нет в других регионах. Это программа «Социальная ипотека», которая предоставляет земельные участки в безвозмездное пользование и компенсирует аренду жилья. Участковые терапевты и педиатры получают губернаторские выплаты в размере 32 тысяч рублей. В этом году запустили пилотный проект «Приведи друга», благодаря которому уже удалось привлечь 86 медицинских работников.

Во многих округах 19 июня прошли праздничные концерты, со сцены звучали слова благодарности и поддержки. Врачи и медицинские сестры получили заслуженные грамоты и благодарственные письма.

В военном госпитале имени Н. Н. Бурденко в Химках лечат военнослужащих, которые получили ранения в ходе специальной операции по освобождению Донбасса. В местном филиале также проходят лечение бойцы российской армии. Накануне праздника на территории госпиталя прошел праздничный концерт с участием звезд российской эстрады, где выступили Олег Газманов и Ольга Серябкина.

Источник фото: телеканал «360»

Тридцать химкинских медиков получили почетные грамоты и благодарственные письма от президента Российской Федерации и председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова. За добросовестный и самоотверженный труд пятеро медиков получили орден Пирогова, еще двое — медаль Луки Крымского.

Источник фото: телеканал «360»

Торжество в честь Дня медицинского работника состоялось и в Луховицах.

«Из-за пандемии мы профессиональный праздник не отмечали два с половиной года. За это время коллектив работал интенсивно, многие — без выходных, в несколько смен, без отпусков. И всегда выходили на работу, когда требовалась дополнительная помощь. Говорю коллективу спасибо за то, что он выстоял, что сотрудники вместе и сообща способны на многое», — рассказала главный врач Луховицкой центральной больницы, луховицкий координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Галина Пончакова.

Источник фото: телеканал «360»

Медиков поздравил глава городского округа Луховицы, секретарь Луховицкого отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин. Он вручил почетные грамоты и благодарности от депутата Государственной думы, члена фракции «Единая Россия» Никиты Чаплина.

Источник фото: телеканал «360»

Слова благодарности медикам сказал депутат Госдумы, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», лидер молодогвардейцев Подмосковья и житель Луховиц Александр Толмачев.

«Благодарю вас не как депутат, а как житель городского округа, который, когда возникают проблемы со здоровьем, обращается в центральную больницу, где получает всеобъемлющую помощь. Самое важное в медицинской работе — спасенные жизни, сохраненное здоровье и благодарность пациентов. Желаю, чтобы „спасибо“ вам говорили как можно чаще. Крепкого здоровья, высоких показателей в работе, простого человеческого счастья и благополучия», — сказал Александр Толмачев.

В Серебряных Прудах, Химках и Дубне единороссы также провели традиционную фруктовую акцию. Депутаты, молодогвардейцы и депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Керселян поздравили врачей и передали им фруктовые корзины.

Источник фото: телеканал «360»

«Хочется выразить уважение и признательность всем тем, кто посвятил свою жизнь служению здоровью человека. Вы выбрали очень тяжелую, ответственную, но очень важную профессию. К вам идут со своей болью, вам доверяют свое здоровье, а зачастую и жизнь», — отметил Сергей Керселян.

В Щелкове активисты «Молодой Гвардии» поздравляли медиков цветами и шоколадом.

«Во время пандемии наше общество еще раз убедилось, насколько важна и ответственна профессия медицинского работника. Я хочу сказать спасибо каждому врачу, фельдшеру, медсестре, лаборанту за их непростую работу. А мы, в свою очередь, в рамках партийного проекта „Здоровое будущее“ стараемся уделять как можно больше внимания героям нашего времени», — поделился исполнительный секретарь Щелковского местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Пирогов.