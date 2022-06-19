Ветеранов здравоохранения поздравили в Краснознаменске
Подмосковные медики приняли поздравления от «Единой России».
Депутаты, волонтеры и сторонники партии 19 июня поздравили медиков региона с профессиональным праздником — Днем медицинского работника. В Московской области работает более 114 тысяч медработников.
Особое внимание уделили ветеранам здравоохранения. Члены партии во главе с председателем Совета депутатов Краснознаменска Александром Мостковым и руководителем фракции Сергеем Обуховым поздравили с праздником заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук Николая Васильевича Гайворонского.
Николай Васильевич посвятил медицине всю жизнь. Он более 36 лет был военным врачом. Службу окончил в звании полковника на должности главного невролога Космических войск. До сих пор он руководит отделением реабилитации городской поликлиники Краснознаменска.
«У нашей мамы три сына. Все трое — доктора наук, заслуженные врачи России, полковники. Мы посвятили жизнь служению Родине и военно-медицинской службе», — рассказал Николай Васильевич.
«Труд врача — это бескорыстное служение людям, защита их здоровья и самой жизни. Заботливые руки врачей помогают появиться на свет новорожденным, излечить тяжелые заболевания. Эта профессия требует особых профессиональных и человеческих качеств — глубоких знаний, душевной теплоты, сострадания и милосердия», — отметил секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
Он рассказал также об инициативе партии для развития здравоохранения в Подмосковье. По госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья» в этом году в медицинские учреждения направят 250,2 миллиарда рублей, из которых более 8,2 миллиарда рублей потратят на капремонт объектов здравоохранения. На оснащение оборудованием выделено 11,9 миллиарда. Запланирован капремонт 44 объектов, введут в эксплуатацию 10 поликлиник, восемь стационаров и четыре перинатальных центра.
Брынцалов сообщил также о том, что в регионе для медиков есть меры поддержки, благодаря которым удается не только сохранить сильный кадровый потенциал, но и привлечь высококвалифицированных специалистов. По программе «Земский доктор» в медицинские учреждения региона планируется трудоустроить 245 человек.
Поддержка медиков — одно из приоритетных направлений работы регионального правительства и Московского областного регионального отделения «Единой России».
Московская область проводит несколько крупных проектов, которых нет в других регионах. Это программа «Социальная ипотека», которая предоставляет земельные участки в безвозмездное пользование и компенсирует аренду жилья. Участковые терапевты и педиатры получают губернаторские выплаты в размере 32 тысяч рублей. В этом году запустили пилотный проект «Приведи друга», благодаря которому уже удалось привлечь 86 медицинских работников.
Во многих округах 19 июня прошли праздничные концерты, со сцены звучали слова благодарности и поддержки. Врачи и медицинские сестры получили заслуженные грамоты и благодарственные письма.
В военном госпитале имени Н. Н. Бурденко в Химках лечат военнослужащих, которые получили ранения в ходе специальной операции по освобождению Донбасса. В местном филиале также проходят лечение бойцы российской армии. Накануне праздника на территории госпиталя прошел праздничный концерт с участием звезд российской эстрады, где выступили Олег Газманов и Ольга Серябкина.
Тридцать химкинских медиков получили почетные грамоты и благодарственные письма от президента Российской Федерации и председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова. За добросовестный и самоотверженный труд пятеро медиков получили орден Пирогова, еще двое — медаль Луки Крымского.
Торжество в честь Дня медицинского работника состоялось и в Луховицах.
«Из-за пандемии мы профессиональный праздник не отмечали два с половиной года. За это время коллектив работал интенсивно, многие — без выходных, в несколько смен, без отпусков. И всегда выходили на работу, когда требовалась дополнительная помощь. Говорю коллективу спасибо за то, что он выстоял, что сотрудники вместе и сообща способны на многое», — рассказала главный врач Луховицкой центральной больницы, луховицкий координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Галина Пончакова.
Медиков поздравил глава городского округа Луховицы, секретарь Луховицкого отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин. Он вручил почетные грамоты и благодарности от депутата Государственной думы, члена фракции «Единая Россия» Никиты Чаплина.
Слова благодарности медикам сказал депутат Госдумы, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», лидер молодогвардейцев Подмосковья и житель Луховиц Александр Толмачев.
«Благодарю вас не как депутат, а как житель городского округа, который, когда возникают проблемы со здоровьем, обращается в центральную больницу, где получает всеобъемлющую помощь. Самое важное в медицинской работе — спасенные жизни, сохраненное здоровье и благодарность пациентов. Желаю, чтобы „спасибо“ вам говорили как можно чаще. Крепкого здоровья, высоких показателей в работе, простого человеческого счастья и благополучия», — сказал Александр Толмачев.
В Серебряных Прудах, Химках и Дубне единороссы также провели традиционную фруктовую акцию. Депутаты, молодогвардейцы и депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Керселян поздравили врачей и передали им фруктовые корзины.
«Хочется выразить уважение и признательность всем тем, кто посвятил свою жизнь служению здоровью человека. Вы выбрали очень тяжелую, ответственную, но очень важную профессию. К вам идут со своей болью, вам доверяют свое здоровье, а зачастую и жизнь», — отметил Сергей Керселян.
В Щелкове активисты «Молодой Гвардии» поздравляли медиков цветами и шоколадом.
«Во время пандемии наше общество еще раз убедилось, насколько важна и ответственна профессия медицинского работника. Я хочу сказать спасибо каждому врачу, фельдшеру, медсестре, лаборанту за их непростую работу. А мы, в свою очередь, в рамках партийного проекта „Здоровое будущее“ стараемся уделять как можно больше внимания героям нашего времени», — поделился исполнительный секретарь Щелковского местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Пирогов.