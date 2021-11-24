Ветеранов Великой Отечественной войны начали вакцинировать от коронавируса на дому в Воскресенске

Желающим вакцинироваться от коронавируса ветеранам ВОВ в Воскресенске не нужно никуда ехать — бригада медиков готова сделать прививку на дому. Также услуга доступна и для других категорий маломобильных граждан.

В арсенале врачей против коронавируса две вакцины: «Спутник V» и «Лайт» — для тех, кто проходит ревакцинацию.

«Около 20 [ветеранам] каждый месяц мы делаем прививку на дому. Это маломобильные граждане, которые сами не могут передвигаться: инвалиды либо пожилые люди», — говорит процедурная медсестра прививочного кабинета Елена Исаева.

Сегодня в Воскресенске прививку поставили ветерану Великой Отечественной войны — 96-летней Лидии Клинчиковой. Прививку от COVID-19 ветеран сделала еще в мае, а сейчас решила ревакцинироваться.

«Считайте, когда вы сделаете прививку, значит, у вас самый лучший праздник. Вы себя сберегли, своих близких, своих соседей», — поделилась ветеран ВОВ Лидия Клинчикова.

В новогодние праздники ветеран ждет много гостей. К ней приедут дети, внуки и правнуки. Поэтому о прививке она решила позаботиться заранее, чтобы успел выработаться иммунитет.