29 января 2024, 17:34
Ветеранов в Орехово-Зуеве наградили в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
К 80-летнему юбилею полного снятия блокады Ленинграда в Орехово-Зуеве наградили ветеранов. Они получили почетные знаки и денежную выплату.
По словам главы Минсоцразвития Подмосковья Людмилы Болатаевой, ветераны получили региональную выплату в размере трех тысяч и федеральную в размере 50 тысяч рублей.
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«В Подмосковье свыше 600 участников обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и те, кто пережил блокаду города, получили почетные знаки „В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады“», — сказала она.
Гостей встречи поздравили депутат Мособлдумы Максим Коркин, первый замглавы округа Ирина Кузнецова и начальник окружного управления социального развития Марина Гальченко.
В ведомстве напомнили, что с 1 декабря 2023 года жителям блокадного Ленинграда доступен бесплатный проезд в поездах дальнего следования.
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Ветераны
Орехово-Зуево
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