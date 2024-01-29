Подмосковье 29 января 2024, 17:34 Ветеранов в Орехово-Зуеве наградили в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда Министерство социального развития Московской области

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К 80-летнему юбилею полного снятия блокады Ленинграда в Орехово-Зуеве наградили ветеранов. Они получили почетные знаки и денежную выплату.

По словам главы Минсоцразвития Подмосковья Людмилы Болатаевой, ветераны получили региональную выплату в размере трех тысяч и федеральную в размере 50 тысяч рублей.

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«В Подмосковье свыше 600 участников обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и те, кто пережил блокаду города, получили почетные знаки „В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады“», — сказала она.

Гостей встречи поздравили депутат Мособлдумы Максим Коркин, первый замглавы округа Ирина Кузнецова и начальник окружного управления социального развития Марина Гальченко.

В ведомстве напомнили, что с 1 декабря 2023 года жителям блокадного Ленинграда доступен бесплатный проезд в поездах дальнего следования.

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