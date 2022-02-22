Ветеранов Богородского округа поздравили с наступающим Днем защитника Отечества

Волонтеры, сотрудники МЧС и депутаты Богородского округа поздравили ветеранов накануне Дня защитника Отечества. У их домов уже по традиции организовали концерты.

Творческий коллектив Ногинского спасательного центра МЧС исполнил песни военных лет.

Поздравили ветеранов и воинов-интернационалистов, лично навестив каждого. Ветеран Великой Отечественной войны Петр Павлович Саган поделился с гостями своей историей. Показал награды и вспомнил товарищей.

В годы войны было очень много героических подвигов. И, когда солдаты их совершали, они не заботились ничуть, узнает ли кто-то об этом или не узнает Петр Саган.

После беседы сотрудники МЧС сделали творческий подарок — организовали концерт прямо у дома.

Тем, кто выбрал делом жизни защиту родины, поздравления передали и сами ветераны.

«Хочу ожелать мирного неба, здоровья, успехов. Молодежи — жизни прекрасной и интересной», — поделился ветеран Великой Отечественной войны Василий Неумывайченко.

Ранее ветеранов, военнослужащих и их семьи поздравил с наступающим 23 Февраля губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.