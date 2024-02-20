Подмосковье 20 февраля 2024, 15:41 Ветеранов поздравили с Днем защитника Отечества в библиотеке имени Кедрина в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая встретилась с ветеранами. Мероприятие в библиотеке имени Кедрина приурочили ко Дню защитника Отечества.

Юлия Купецкая поздравила руководителей первичных ветеранских организаций с предстоящим праздником.

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«Каждая встреча с ветеранами — это чувство гордости за тех, кто воевал, строил, работал на благо нашей страны. Наши встречи — это теплая атмосфера, задушевные беседы за чашкой чая. Ветераны заряжают нас своей энергией, дарят мудрость. А мы им — заботу и внимание, это наш общий священный долг», — сказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи

На встрече также обсудили развитие муниципалитета, благоустройство территорий, работу управляющих компаний и учреждений здравоохранений, социальную помощь и поддержку бойцов специальной военной операции. Ветераны округа регулярно участвуют в сборе гуманитарной помощи. Юлия Купецкая поблагодарила ветеранов за патриотическое воспитание молодежи и участие в общественной жизни округа.

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