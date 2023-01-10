Подмосковье 10 января 2023, 13:06 Ветеранов полиции Красногорска поздравили с новогодними праздниками

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Акция «Полицейский Дед Мороз» вновь состоялась в Подмосковье. Депутат Мособлдумы Сергей Маликов поздравил с праздниками ветеранов органов внутренних дел и их семьи в Красногорске.

«Охрана правопорядка — профессия без выходных и праздников. Даже в праздничную ночь десятки сотрудников УМВД по Красногорску находились на посту, чтобы мы, жители, встретили 2023 год в безопасности», — сказал Сергей Маликов.

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С поздравлениями к ветеранам службы также обратился замначальника УМВД Красногорска. Он напомнил, что они всегда могут рассчитывать на поддержку и помощь ведомства и парламентария.

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Ранее губернатора Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Новым годом и пожелал здоровья и благополучия, а также мира и победы.