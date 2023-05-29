Подмосковье 29 мая 2023, 01:25 Ветеранов пограничной службы поздравили с профессиональным праздником в Лобне Unsplash

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В Лобненском учебном центре начальной военной подготовки поздравили с Днем пограничника ветеранов профильных войск. На торжественном мероприятии присутствовали депутаты городского совета и воспитанники кадетского класса школы № 3.

«Не каждому российскому человеку дано право ходить по последним метрам российской земли. Вот это у нас девиз такой был. В пограничные войска отбираются люди достойные. За период моей службы у меня не было ни самострелов, ни предателей. В Афганистане проходили пограничную службу очень достойно!», — поделился ветеран Григорий Добродеев.

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Юные участники торжественной встречи подготовили инсценировку боевого расчета. Будущие пограничники продемонстрировали навыки построения, подведения итогов минувших суток, распределение служебно-боевых обязанностей и задержание группы диверсантов. Также ветеранам вручили благодарственные письма от лица главы городского округа Лобня Игоря Демешко.

«Все пограничники — сын подполковник, дочь — старший прапорщик, зять — майор. Все в Шереметьево служили всю свою жизнь, можно сказать. Вся моя жизнь — это армия. Кажется, что до гробовой доски бы служила, но возраст, конечно, пришлось уходить из армии. А так вот и детям своим всегда говорила — „Ребята, только армия. Только служба“, потому что другого я не знаю. Армия — это все! Надо служить Отечеству, надо служить своей Родине!» — отметила ветеран пограничной службы Валентина Казакова.

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