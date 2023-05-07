Подмосковье 07 мая 2023, 20:44 Ветеранов Подольска поздравили с Днем Победы большим концертом

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В Подольске ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с предстоящим Днем Победы. Для них организовали большой праздничный концерт.

«Хочу высказать слова благодарности администрации, лично главе Жарикову за то, что не забываете ветеранов, приглашаете. А мы получаем огромное удовольствие», — поблагодарил капитан первого ранга Василий Костюков.

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Концерт для ветеранов начался с выноса знамен. После этого глава Подольска Дмитрий Жариков поздравил всех с наступающим праздником и напомнил о подвигах земляков.

«Уважаемые ветераны и труженики тыла, ваш героизм и стойкость достойны восхищения. Мы преклоняемся перед вашим мужеством и силой духа», — заявил Жариков.

Глава округа вручил трем участникам СВО медали за боевые заслуги. Также зал дружно приветствовал участников Великой Отечественной войны, которые были в числе зрителей.

Концертная программа состояла из всеми любимых военных песен. Под аккомпанемент оркестра на сцене выступили лучшие подольские артисты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что филиал государственного фонда «Защитники Отечества» заработает в Подмосковье 1 июня.

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