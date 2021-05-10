Ветеранов Лосино-Петровского поздравили с Днем Победы концертами под окнами

В городском округе Лосино-Петровский живут 319 ветеранов Великой Отечественной войны, из которых 14 — это непосредственные участники боевых действий. Около каждого дома, где живут ветераны, фронтовые бригады устроили импровизированные концерты.

К каждому ветерану приехали глава городского округа Иван Курданин и руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой гвардии» Александр Толмачев. Они привезли цветы и подарки.

«Ни одного ветерана мы в этот день не забыли. К каждому ветерану мы приехали лично. Приехали поздравить, поблагодарить за те подвиги, которые они совершили. Поблагодарить за ту независимую страну, в которой мы живем. Это их огромная заслуга. Им низкий поклон и огромное спасибо», — поделился Иван Курданин.

Весь день творческие коллективы городского округа работали на разных площадках. Концерты проводились для всех жителей Лосино-Петровского.

«День Победы — это ликование. Это, конечно, радость. Мне было пять лет, когда я была на Параде Победы 24 июня. Это было что-то удивительное», — поделилась жительница округа Лидия Алымова.

Еще один житель округа, Петр Евстигнеев, пятилетним ребенком попал в оккупацию под Волоколамском. День Победы он назвал праздником мира.

«Это большой праздник. Мирно, тихо, спокойно. И чтобы никто не ругался, не шумел, не кричал», — рассказал он.

Основные памятные мероприятия прошли около мемориальных комплексов. Почтить память воинов, погибших в годы войны, пришли десятки горожан.