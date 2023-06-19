Подмосковье 19 июня 2023, 18:37 Ветеранов Курской битвы наградили в Подмосковье Администрация городского округа Подольск

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В 2023 году в России отмечают 80-ю годовщину Курской битвы. На этом фоне в Подмосковье памятную награду вручили трем ветеранам. Церемонию награждения приурочили к празднованию Дня России, сообщили в министерстве информационных и социальных коммуникаций.

Белгородская область учредила медаль «В память 80-летия Прохоровского сражения 12 июля 1943 года» для 380 участников сражения. В Подмосковье награду вручили Марии Сердюк из Жуковского, Ольге Елизаровой из Мытищ и Марии Рохлиной из Подольска.

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Ранее Андрей Воробьев поздравил бойцов дивизии в Балашихе с успешным экзаменом и передал им около 20 машин высокой проходимости.

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