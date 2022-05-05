Ветеранов Климовского дома-интерната поздравили с Днем Победы

Рядом с интернатом устроили концерт, где приглашенные артисты и юные курсанты исполняли песни «Катюша», «День Победы», «Смуглянка». Те, кто не смог выйти на улицу, смотрели концерт из окон.

Минтранс Подмосковья поздравил ветеранов Климовского дома-интерната в Подольске с предстоящим Днем Победы. Заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгений Аптекин, гендиректор группы компаний перевозчика «Ранд Транс» Валерий Старшинов, учащиеся гимназии имени Подольских курсантов вручили ветеранам цветы и составленные в соответствии с пожеланиями ветеранов продуктовые наборы.

«Сегодня мы приехали поздравить ветеранов Климовского дома-интерната с 77-летием Великой Победы. Здесь проживают 25 ветеранов войны и два труженика тыла. Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. Мы чтим героев, отдавших свою жизнь за мирное небо над головой, и отдаем дань уважения тем, кто отстоял нашу страну. Это великий подвиг нашего народа», — отметил Евгений Аптекин.

После концерта провели чаепитие, на котором ветераны делились своими воспоминаниями о войне со школьниками и гостями.

Один из жителей интерната, 95-летний Владимир Голубев, рассказал о том, что военные события полностью изменили его жизнь.

«Когда началась война, я учился в шестом классе. Были сильные морозы, голод, мы прятались в подвалах — страшное время. Я устроился работать учеником автомеханика, чтобы хоть как-то прокормить себя и семью, а в 1944-м был призван в Ленинград. Хорошо помню запах пороха, помню Парад Победы 1945 года в Ленинграде. Как они стреляли ракетами с одного берега реки Невы на другой», — вспоминал Владимир Арсеньевич.

В дом-интернат, кроме праздничных подарков, передадут инвалидные коляски с санитарным оснащением для лежачих пациентов.