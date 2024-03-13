Подмосковье 13 марта 2024, 18:46 Ветеранов КГБ поздравили с 70-летием со дня основания службы Фото: межрегиональный общественный фонд содействия стратегической безопасности

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Комитет государственной безопасности создали Указом Президиума Верховного Совета СССР 13 марта 1954 года. За время своего существования КГБ достиг выдающихся результатов в обеспечении государственной безопасности, охраняя как первых лиц государства, так и его границы. Сегодня ветеранов поздравляют с 70-летием комитета.

В состав комитета вошли выделенные из МВД управления, службы и отделы, которые занимались вопросами обеспечения госбезопасности. Первым председателем КГБ назначили замминистра внутренних дел генерала-полковника Ивана Серова.

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В декабре 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал закон о реорганизации органов госбезопасности. КГБ упразднили, а на его базе создали Межреспубликанскую службу безопасности и Центральную службу разведки СССР.

Отмечается, что Комитет государственной безопасности вошел в число самых результативных спецслужб мира. В годы существований КГБ располагал наиболее современной внешней разведкой, контрразведкой и системой охраны.

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