Ветеранов из Красногорска поздравили с наступающим Днем Победы

Владимир Головнев совместно с руководителем общественной приемной в Красногорске Денисом Французовым и сотрудниками муниципального волонтерского штаба вручили гвоздики и праздничные продуктовые корзины ветеранам Великой Отечественной войны Казимиру Васильевичу Думинову, Тамаре Семеновне Соловьевой и Азаренкову Александру Ивановичу.

«К посещению героев войны мы тщательно готовились с учетом эпидемиологической обстановки. Сформировали продуктовые корзины с соблюдением всех санитарных требований — перчатки, антисептики, костюмы, маски. Этот знак внимания — самое малое, что мы можем сделать, чтобы поблагодарить этих людей за их человеческий и гражданский подвиг, совершенный во время Великой Отечественной войны», — сказал Владимир Головнев.

Продукты ветеранам передали бесконтактным способом и поздравили их с наступающим праздником.

«Накануне этой благотворительной инициативы я поинтересовался биографией и военной историей каждого ветерана. Я и мои коллеги хотим, чтобы о героях войны и вехах их судеб узнало максимальное количество людей. Ведь с каждым годом свидетелей и участников Великой Отечественной войны становится все меньше. Наш долг сохранить в памяти их рассказы и воспоминания и передать это нашим детям и внукам», — добавил подмосковный бизнес-омбудсмен.