Подмосковье 25 января 2023, 15:19 Ветеранов из Богородского округа навестят перед Днем снятия блокады Ленинграда

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По поручению главы Богородского округа Игоря Сухина сотрудники администрации навестят ветеранов в преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Первая встреча была с 98-летней Марией-Луизой Диес, проживающей в пансионате «Ногинский».

Ветеран Великой Отечественной войны, жительница блокадного Ленинграда Мария-Луиза Диес родилась в 1924 году в Испании. Ее вместе с другими детьми в 1936-м вывезли в Советский Союз, спасая от начавшейся гражданской войны. Мария-Луиза жила в Ленинграде, там окончила курсы медсестер. Когда началась Великая Отечественная война, она помогала раненым в госпиталях и даже получила награду — медаль «За оборону Ленинграда».

«В Богородском округе 20 жителей блокадного Ленинграда. Мы уделяем внимание всем нашим ветеранам. И в преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады мы обязательно с ними встречаемся. К сожалению, не всех мы можем собрать, не всем позволяют здоровье и обстоятельства. Тогда мы идем к ним в гости сами. Навещаем, общаемся. Эти люди — наша гордость, наше достояние», — отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

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