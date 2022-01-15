Ветеранов и сотрудников прокуратуры наградили в честь 300-летия ведомства в Подмосковье

Татьяна Шиширина с детства мечтала работать в правоохранительных органах. Мечта сбылась: вот уже 30 лет она посвятила работе в прокуратуре. Сейчас Татьяна — начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Московской области.

Шиширина призналась, что не так легко не пропускать через себя все истории и ситуации, с которыми приходится сталкиваться по работе.

«Когда участвует человек в суде и все это слышит, он в любом случае пропускает через себя. Это невозможно — не пропускать. Была молоденькая девочка, которая совершила <...> убийство своего отчима. И мне тогда даже судьи говорили: „Вы, когда речь говорили, у вас была какая-то жалость. Конечно, не совладала она (девочка) со своими эмоциями“», — поделилась она.

Сейчас отмечается 300-летие прокуратуры в России — ровно столько лет назад ее своим указом учредил император Петр I. Проходят торжественные мероприятия, награждения. Руководство отмечает всех, кто особенно предан своему делу. Первыми на награждение идут ветераны прокуратуры, которые еще помнят былые времена. Тогда материалы уголовных дел печатали на машинках, а следователи прокуратуры выезжали на места преступлений.

«Я сегодня хочу сказать слова благодарности, в первую очередь я адресую их ветеранам прокурорской службы. Спасибо вам за добросовестный и многолетний труд. Мы, нынешнее поколение прокурорских работников, научились у вас многому. Именно вы заработали заслуженный авторитет органов прокуратуры», — поблагодарил ветеранов ведомства прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Отдельно отметил работу сотрудников прокуратуры и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Я с первого дня своих поездок, встреч с жителями постоянно общаюсь лично с вами, теми, кто работает на земле. Прежде всего хочу поздравить и поблагодарить за то, что все эти годы мы обсуждаем актуальную повестку и имеем возможность четко представлять, что беспокоит человека», — сказал глава региона.

Заместитель прокурора Московской области Сергей Рокитянский добавил, что еще со времен императора Петра I прокуратура продолжает доказывать свою востребованность. Сейчас ведомство полностью открыто для граждан, и его работа строится в первую очередь на обращениях россиян, проблемах, которые их волнуют и которые нужно решить.

За последние 20 лет в прокуратуру РФ поступило более 80 миллионов обращений, и в каждом люди просили помочь. Ни одно из них не пропустили и не оставили без внимания.