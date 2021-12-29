Ветеранов и многодетные семьи в Лосино-Петровском поздравили с Новым годом

В Лосино-Петровском подготовили новогодние подарки для всех ветеранов и многодетных семей. Участников Великой Отечественной войны поздравили представители администрации и депутаты.

Новый год — это время радостных ожиданий и светлых надежд не только для детей, но и для взрослых. В Лосино-Петровском вручили подарки ветеранам, которых заехали поздравить лично с искренними пожеланиями благополучия, здоровья и долголетия. В каждом доме гостям были рады. Благодарность выразили и дети ветеранов.

Предновогодние дни — не только отличный повод навестить фронтовиков, оказать им внимание и подарить подарки, но и поздравить многодетные семьи, которым в это время бывает сложно. Семьям вручили не только продуктовые наборы, но и сладости для ребятишек. Поздравляли и ребят из детского дома — им тоже привезли праздник и подарки.

В Лосино-Петровском сладкими подарками и продуктовыми наборами поддерживают и ветеранов, и многодетные семьи, и малоимущих, и детей, оставшихся без попечения родителей.

«В Новый год все должны почувствовать внимание. Почувствовать заботу. Вот кому ее не хватает, мы с удовольствием ею делимся», — заявила замглавы округа Вера Алексеева.

Акция продолжится и в предновогодние, и в праздничные дни.