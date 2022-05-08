Ветеранов-долгожителей поздравили с Днем Победы в Балашихе

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Сергей Юров поздравили ветеранов Балашихи с Днем Победы

В канун главного праздника гостей встречала Тамара Александровна Суханова. Она ушла санитаркой на фронт, когда ей было 20 лет. В военных условиях закончила медицинские курсы, стала медсестрой в воинском госпитале. До самого конца войны, Тамара Александровна спасала солдат. Ее муж тоже был военным врачом и работал в госпитале Бурденко. Тамара Александровна 30 лет проработала во ВНИИПО, где лечила как взрослых, так и детей. Совсем недавно, 27 апреля, Тамара Александровна отметила свой 100-летний юбилей.

«Тамара Александровна, у вас абсолютно героическая судьба. Вы прошли всю войну медицинской сестрой, самоотверженно спасали жизни наших воинов. Это была невероятно важная работа, многие из солдат и офицеров потом возвращались в строй, чтобы завершить разгром фашистов. Низкий вам поклон и огромное спасибо», — сказал Игорь Брынцалов.

Поздравления с Днем Великой Победы также принял еще один долгожитель Балашихи, который уже отпраздновал свой 100-й День рождения 1 сентября 2021 года. Александр Григорьевич Золотов защищал Москвы, участвовал в Курско-Орловской битве и Висло-Одерской операции, принимал участие в освобождении Польши. После окончания войны продолжил служить. Александр Золотов был награжден орденом Отечественной войны второй степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине» третьей степени и 20 медалями. По сей день Александр Григорьевич принимает участие в общественной жизни региона и занимается патриотическим воспитанием молодежи.

«От всей души поздравляю вас с праздником — Днем Победы в Великой Отечественной войне! В первую очередь, желаю вам крепкого здоровья и сил, чтобы продолжать вашу важнейшую общественную деятельность, сегодня она как никогда необходима. Уважаемый Александр Григорьевич, ваш жизненный путь — это пример всем нам», — обратился к ветерану глава городского округа Сергей Юров.

И Тамару Суханову, и Александра Золотова поздравили также музыканты. Они устроили ветеранам небольшой концерт и исполнили для них главные песни военных лет.

Кроме того, во время визита Игорь Брынцалов и Сергей Юров вручили ветеранам подарки, в том числе «Коробка здоровья», которую входят полезные сладости, аппараты для измерения давления, частоты пульса и контроля уровня сахара. Такой подарок ветеранам подготовила партия «Единая Россия».