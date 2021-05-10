Ветеранов Чехова поздравили с Днем Победы концертами у дома

«Катюша», «Смуглянка» и, конечно же, «День победы» — этими песнями в Чехове поздравили ветеранов с 9 Мая. Концерты провели в рамках акции «Парад у дома ветерана».

Ветераны слушали концерт с балкона, некоторые выходили во двор, равнодушным не остался никто — ни соседи, ни прохожие.

«Очень хорошо и слаженно, исполняли песни военных лет. Очень хорошо организовано, я благодарю за этот концерт», — сказал ветеран Великой Отечественной войны Григорий Долинский.

Источник фото: телеканал «360»

Главную городскую магистраль — улицу Чехова — перекрыли для праздничного шествия. Военнослужащие войсковых подразделений округа прошли маршем перед ветеранами.

Источник фото: телеканал «360»

Колонну боевой техники возглавили образцы вооружений прошлого — мотоцикл М-72 с макетом пулемета Дегтярева, МВ-650 с минометной установкой, ГАЗ-69 с противотанковой пушкой и даже — макет легендарной «Катюши».

Источник фото: телеканал «360»

После парада к братской могиле погибших в годы войны возложили цветы. Их память почтили минутой молчания.