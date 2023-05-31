Подмосковье 31 мая 2023, 13:12 Ветеранов БТИ наградили в Подмосковье БТИ МО

Читать 360tv в

Торжественная церемония награждения состоялась в Бюро технической инвентаризации Московской области. Ветераны получили почетные грамоты губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и регионального Министерства имущественных отношений.

«В эпоху цифровизации специалисты БТИ Московской области по-прежнему остаются востребованными профессионалами в сфере технической инвентаризации. Только они могут наизусть помнить технические характеристики всех объектов, благодаря им наше БТИ является лидером по предоставлению государственных услуг в сфере технической инвентаризации», — отметил первый замминистра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков.

Реклама

С начала 2022 года бюро достигло новых высот в сфере технической инвентаризации — более 22 тысяч проинвентаризированных объектов, в состав которых входят многоквартирные и жилы дома, учебные заведения, больницы и многое другое.

«Хотя законом отменена обязательная техническая инвентаризация, мы достаточно успешно существуем в конкурентной среде», — подчеркнула генеральный директор БТИ Московской области Елена Казимир.