Около 100 ветеранов войны и труда выступили на творческом конкурсе в Балашихе

В Балашихе провели традиционный конкурс творчества ветеранов войны и труда «Майский вальс». Участниками стали около 100 пенсионеров старше 55 лет. Они читали стихи, выступали с песнями и танцевальными номерами.

Источник фото: Евгений Гибадуллин

Смотр состоялся в культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера». Старт творческому конкурсу дал депутат Мособлдумы Николай Черкасов.

Мы всячески приветствуем активность наших жителей, тем более когда речь идет о людях 55+. Это своеобразное продолжение проекта „Активное долголетие“ Николай Черкасов.

Чтобы поучаствовать в конкурсе, ветераны приехали не только со всей Балашихи, но и, например, из Щелкова, Черноголовки. Они выступили в пяти номинациях: «Хоры», «Солисты», «Чтецы», «Вокальные ансамбли» и «Хореографические коллективы».

Источник фото: Евгений Гибадуллин

По оценкам жюри участников наградили дипломами лауреатов I, II, III степени и памятными статуэтками.

Конкурс творчества ветеранов войны и труда «Майский вальс» ежегодно проходит в Балашихе уже с 2006 года. Он приурочен ко Дню Победы.